El 'Caso Sinner' vuelve a estar en boca del mundo del tenis. La petición de inhabilitación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha generado multitud de reacciones en el circuito profesional. El mismo Carlos Alcaraz salió el pasado domingo en defensa de Sinner asegurando que se posicionaba a su favor y de que estaba convencido de su inocencia.

Nick Kyrgios no fue tan benévolo con el italiano y volvió a cargar contra él en sus redes sociales tras hacerse pública la decisión de la AMA. Sin embargo, a Sinner le ha salido otro protector, Daniil Medvedev, que ha analizado las situación tras pasar a semifinales del torneo de Pekín.

"Él hace lo que tiene que hacer y la WADA hace lo que tiene que hacer. Veremos cómo termina. Pensábamos que estaba todo acabado, y no. Me posiciono con Carlos, del lado de Jannik. No creo que esto afecte a la imagen del tenis", reconoció el ruso.

Medvedev también ha querido ponerse en la piel de Sinner y ha explicado que haría en una situación parecida: "Como en la vida, hay opiniones que dicen que debería haber sido sancionado, y otras que no. Mi punto de vista es intentar mantener la distancia, ya que la situación es muy dura para él de manejar. Nadie quiere estar en esa situación".

"No me imagino recibir un email diciendo que fallé un control antidoping por la razón que sea, cocaína o la droga que sea de la que no sabes el nombre. Es como… ‘Wow, ¿qué hago ahora?’. Porque no tengo ni idea de lo que hay en mi pipí, mi sangre o lo que sea. Es una situación complicada", concluyó Daniil.