En los últimos seis partidos que se han enfrentado Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev en los últimos dos años, el murciano se ha llevado la victoria en cinco ocasiones.

En la Laver Cup, el ruso pudo seguir de cerca al número 3 del mundo y comprobar de primera mano la exigencia a la que te expone Carlitos.

Ahora, en el ATP 500 de Pekín, ambos podrían enfrentarse en semifinales. En rueda de prensa, el moscovita explicó en primer lugar el hándicap que ambos tendrán.

"Ambos venimos aquí de la Laver Cup, así que necesitamos ganar los primeros partidos. No va a ser fácil si tenemos en cuenta el jet lag y todo lo demás. Normalmente tienes más tiempo de preparación, esta es muy corta", ha señalado.

"Si nos vemos las caras, desde luego que enfrentarte a Carlos no es fácil, sobre todo cuando está on fire. Lo vi cuando jugamos la Laver Cup, jugó a un gran nivel y el resto de chicos no tuvo opción", ha añadido.

Tras tantas derrotas ante Alcaraz, Medvedev parece haber aprendido la fórmula para vencer al español, aunque todavía tiene que ponerla en práctica.

"Tienes que estar a tu mejor nivel, intentar ponerle bajo presión de manera constante. Es ahí cuando quizás puedes tener una oportunidad. Eso es lo más importante, jugar tu mejor tenis", ha zanjado.