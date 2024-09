El 'Caso Sinner' ha dado un giro de guión. Parecía que tras el veredicto de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA)Jannick Sinner no iba a recibir una sanción mayor a la que ya se le impuso. Hay que recordar que el tenista transalpino perdió los puntos y el premio en metálico de Indian Wells tras dar positivio en clostebol, una sustancia de la familia de los anabolizantes que mejora el rendimiento deportivo.

El tribunal que dictó esta sentencia también determinó que Sinner no era culpable ni negligente por su doble positivo. Es por ello que la sanción no fue más allá generando mucha polémica en el mundo del tenis. Sin embargo, ahora ha sido la Agencia Mundial Antidopaje quien tras investigar el caso ha determinado que la sentencia de no culpabilidad del número uno del mundo no es aplicableteniendo en cuenta las normas actuales.

Es por ello que la AMA ha solicitado en un comunicado un periodo de inelegibilidad para el jugador de entre uno y dos años. Eso sí, el organismo no ha pedido la descalificación de más torneos de Sinner salvo por el cual ya ha sido sancionado.

'Este asunto está ahora pendiente ante el TAS, la AMA no hará más comentarios en este momento", concluye el organismo en el comunicado. Cabe recordar que Jannick alegó que el clostebol estaba en su cuerpo debido a un aerosol que había utilizado su fisioterapeuta a la hora de darle un masaje.