El 'Caso Sinner' sigue dando que hablar, y más tras la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje de reabrir el expediente y proponer entre uno y dos años de inhabilitación para Jannick. Sinner ya expresó su decepción en relación a este nuevo giro y Carlos Alcaraz ha querido salir en defensa del italiano.

"Son cosas muy sensibles para Jannik y para el tenis en general. Después de que se decidiera todo antes de Cincinnati, de que la ITIA dijera que Jannik decía que no había hecho nada, ahora esto vuelve a abrirse. Creo que para el tenis realmente no es nada bueno, ni una buena señal. Había pasado algo, pero después de unos meses pensé que estaba cerrado, que nada pasaría de nuevo, que Jannik es inocente y que vieron que no había hecho nada malo", aseguró Alcaraz.

Carlitos no solo ve que esto le esté haciendo daño a Sinner, también considera que está perjudicando al tenis: "Comencé a pensar en ello y sobre mí mismo. Este mes no sé que ha pasado exactamente, solo vi las noticias y me sorprendió un poco. ¿Qué pasa, que el caso se abre de nuevo? No sé qué ocurrirá en los próximos meses, pero para el tenis no es buena señal".

"De cualquier forma, el juego y el nivel con el que está jugando con todo lo que está pasando es una locura. Es capaz de dejar todo fuera cuando está en la pista, jugando un buen tenis, es increíble. Espero que esto termine lo más pronto posible y pueda seguir enfocado en lo que ama, que es jugar al tenis y seguir adelante. Todo lo que puedo decir es que espero que su gente, los más cercanos a él, no se sientan mal estos próximos meses", confesó el de El Palmar.

Alcaraz ha aprovechado para defender al italiano en rueda de prensa tras vencer al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-1 y 6-2 en octavos de final del ATP 500 de Pekín. En cuartos le espera Karen Khachanov y se medirá al ruso este lunes a partir de las diez de la mañana por un puesto en la semifinales.