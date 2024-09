Siempre es un oponente difícil y más si es en pista rápida. Daniil Medvedev será el rival de Carlos Alcaraz en las semifinales del ATP 500 de Pekín. Ambos volverán a protagonizar su enésimo enfrentamiento sabiendo que un duelo entre ellos suele ser sinónimo de buen tenis y de espectáculo. Eso sí, su historial marca cinco victorias para el español y dos para el número cinco del mundo

Eso Alcaraz lo sabe. Consciente también del reto que supone enfrentarse al ruso, el murciano ha analizado su enfrentamiento: "Siempre es complicado enfrentar a Medvedev. He jugado grandes partidos contra él a lo largo de esta temporada y en los últimos dos años. Estoy listo para enfrentarme a este desafío, para jugar mi mejor tenis y avanzar".

"Contra Daniil, cada partido es una guerra. Partidos largos, intercambios largos, siempre es así cuando nos enfrentamos, pero estoy listo para el desafío", reconoció Carlitos en rueda de prensa.

Alcaraz está encontrando un gran nivel en la pista. Tras su estelar actuación en la Laver Cup, el de El Palmar ha empezado la gira asiática con un tenis muy sólido: "Siempre intento ser agresivo, firmar golpes potentes y fuertes, y siento que no me da miedo mostrarlo. No me da miedo intentarlo una y otra vez, eso es lo que siento ahora mismo. En los últimos partidos todo ha ido bien, no me puedo quejar".

"Sé que debo seguir intentándolo. Estoy golpeando muy bien a la bola, moviéndome bien, no dejando que mis rivales muestren su mejor tenis. Parece que los partidos se juegan según mi estilo. Eso es lo que me gusta y eso es lo que quiero en cada encuentro", concluyó Carlitos.