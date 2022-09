Roger Federer tenía un sueño para su último partido en el tenis profesional, y ya es una realidad. El suizo hará equipo junto a Rafa Nadal en un partido de dobles en el primer día de la Laver Cup, el viernes, cerrando la jornada de dicho día.

Se enfrentarán a Frances Tiafoe y Jack Sock en el estadio O2 de Londres. En 2017 ambos ya fueron compañeros de equipo en la Laver Cup.

La hora del partido será sobre las 21.00 h, después de que finalice el partido anterior que enfrentará a Andy Murray y Alex de Minaur, que comienza a las 19.00 horas. Sus molestias físicas que arrastra desde el año pasado impiden que el ganador de 20 Grand Slam pueda jugar un partido individual.

"Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Rafa porque ha sido mi gran rival", decía Federer este miércoles en una rueda de prensa. "Tal vez pueda jugar dobles con Rafa, eso sería un sueño absoluto", dijo antes en 'SRF News'.

"Podría ser una situación única si pasara. Por todo lo que hemos batallado, por lo que nos hemos respetado. Nos hemos llevado muy bien, la carrera que hemos tenido ambos... Es un gran mensaje para el deporte, no solo para el tenis. Sería un momento muy especial", añadía en rueda de prensa.

En cuanto al resto de partidos, la jornada la comenzará por la mañana Casper Ruud que se enfrentará también a Jack Sock, para que después Stefanos Tsitsipas juegue contra Diego Schwartzman.

En la rueda de prensa de este jueves, Nadal ha dicho lo siguiente: "Es una presión diferente después de todo lo que hemos compartido. Ser parte de este momento histórico va a ser inolvidable para mí. Estoy muy emocionado, espero poder jugar bien y crear un buen momento y ganar el partido".

"Estar al lado de Roger una vez más es algo que espero con muchas ganas y me hace muy feliz. Las relaciones personales son más importante que las profesionales. Va a ser difícil manejar todo, sobre todo para Roger, pero también para mí. Uno de los jugadores más importantes de mi carrera y de la historia se va. Estoy agradecido de poder jugar con él, no puedo darle más las gracias al resto del equipo por esperarme", añade Nadal.

"Estoy muy emocionado de tenerlos en nuestro equipo... y no tener que jugar contra ellos en mi último partido", comenta Federer en la rueda de prensa de este jueves.

Así pues, el sueño de Roger Federer se hará realidad y pondrá fin a su legendaria trayectoria en el tenis jugando junto a Rafa Nadal.

"Hopefully together we can create a good moment and maybe win a match."@RafaelNadal has one thing in mind when he takes to the doubles court with Roger Federer on Day 1.#LaverCup pic.twitter.com/ELnFeS3HR8