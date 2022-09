Roger Federer dice adiós al tenis. La Laver Cup será su último torneo profesional. Y en sus últimos años no ha podido jugar contra el actual número uno y campeón del US Open, Carlos Alcaraz.

En la rueda de prensa previa a ese torneo, el suizo se ha lamentado de no haber podido enfrentarse al murciano: "Me siento mal de no haber jugado con él. Lo que ha hecho en el US Open ha sido fantástico. Será una de las estrellas del tenis, siempre lo he dicho. Fue bonito escuchar sus palabras, peloteamos una vez en Wimbledon".

Algo que también lamentó Alcaraz después de anunciar su retirada. "Unos de mis ídolos de pequeño...", reaccionó el número 1 del mundo al conocer el adiós de Federer.

Alcaraz se planteó disputar la Laver, pero lo descartó por un motivo "deportivo". Y es que después del US Open y la Copa Davis, ha decidido parar durante algunas semanas para descansar.

Sobre la nueva generación, Federer tiene claro los nombres: "Será buena y más atlética que nunca. Zverev, Tsitsipas, Alcaraz… Se va a perder el saque y volea, los jugadores se quedan en la línea después de sacar".

¿El GOAT del tenis?

"Estoy orgulloso de lo que he ganado. Después de ganar mi decimoquinto Wimbledon todo lo demás ha sido un bonus", ha dicho el ganador de 20 Grand Slams, siempre luchando contra Novak Djokovic y Rafa Nadal.

"El hecho de haber sido tan consistente porque de joven no lo era. He estado arriba muchos años. He luchado por ganar casi todo lo que he jugado. Siempre me fijé en la regularidad de Schumacher o Woods y estoy contento de poder ser comparado a ellos", ha comentado.

Y detalla que estos días han sido de mucha emoción: "No fue fácil afrontar todas las preguntas de la retirada sin emocionarme. Quería que en mi adiós la gente estuviera contenta y que no estuviera diciéndome todo el tiempo que lo siente mucho".