"Roland Garros se hace imposible para mí...". Estas han sido las palabras de Rafa Nadal, que este jueves ha anunciado que no estará en la tierra de París en esta edición de 2023. Una baja muy sensible teniendo en cuenta que Rafa es catorce veces campeón allí.

El torneo comienza el próximo 28 de mayo y la gran final se jugará el 11 de junio. Unas jornadas de muchísimas horas que arrancarán a las 11 de la mañana y terminarán de madrugada, empezando los últimos partidos a partir de las 20.30 horas.

Será el segundo Grand Slam del año después de Australia, donde triunfó Novak Djokovic por encima del resto. El serbio está en plena forma y tiene ante sí una gran oportunidad de salir campeón en París.

Otro de los nombres que asoma ante la ausencia de Nadal es el de Carlos Alcaraz. Precisamente el murciano ha publicado un cariñoso mensaje para su compatriota: "Muy doloroso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año, pero deseando que 2024 sea una gran temporada para ti y puedas despedirte como el gran campeón que eres".

Alcaraz ha conquistado un Grand Slam en su todavía corta carrera: el US Open. Y quiere Roland Garros en este 2023. El palmarés del torneo demuestra el dominio de Nadal en tierra: catorce títulos. El último ganador que no fue Nadal fue Djokovic en 2021 y en 2016.

Rafa,

We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.

Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo