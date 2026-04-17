Toni Nadal y la posibilidad de que Alcaraz gane los cuatro Grand Slams este año: "Muy poca gente..."

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, se moja sobre las opciones que tiene Carlos Alcaraz de ganar los cuatro Grand Slams en 2026.

Carlos Alcaraz se llevó el Open de Australia y mantiene intactas sus opciones de ganar los cuatro grandes de la temporada. Roland Garros es la próxima cita. Y Toni Nadal se moja: ¿Puede ganar Alcaraz los cuatro grandes este año?

En 'Mundo Deportivo', Toni Nadal analiza las opciones de Carlos: "Lo podría hacer porque veo a muy poca gente capaz de derrotarlo. Sinner sí es capaz, pero en Roland Garros Alcaraz tiene más opciones. Un 60-40. En Wimbledon es favorito y en el US Open también. Es factible que lo haga, no es fácil".

"Tendría un 75% de probabilidades de ganar Roland Garros, pondremos un 60% en Wimbledon y otro 60% en el US Open", detalla el que fuera entrenador de Rafa Nadal.

Sobre alcanzar los 24 grandes de Novak Djokovic, Toni cree que es tan joven que todo puede ocurrir: "Tiene 22 años y mira todo lo que ha conseguido. Si va a estar tiempo, es factible. Si metemos el si condicional cualquier cosa puede pasar".

"Si sigue jugando como lo ha hecho hasta ahora, pues evidentemente que tiene muchas opciones de ganar. Es buenísimo y no veo a ningún joven con capacidad de superarle", detalla Toni.

Recuperarse para Madrid

Alcaraz ha tenido que abandonar el Conde de Godó de Barcelona por una lesión en la muñeca. Y su intención ahora es recuperarse para llegar al Masters de Madrid.