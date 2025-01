Carlos Alcaraz y su nivel de golf: ¿Es mejor que Rafa Nadal y Sinner?

Carlos Alcaraz arrancó su andadura en el Open de Australia este lunes con victoria en tres sets ante el kazajo Shevchenko.

Tras el partido, a pie de pista, el murciano protagonizó un llamativo momento cuando le preguntaron por sus habilidades en el golf y por el nivel de Rafa Nadal y Jannik Sinner.

"Te hemos visto jugando al golf, sé que te gusta el golf y sé que has visto el swing de Rafa, probablemente has jugado a golf con Rafa...", arrancó el entrevistador.

"No, no he jugado con él todavía", replicó Carlitos, aunque el periodista siguió insistiendo: "Pero has visto su swing".

"Sí, lo he visto, pero no voy a decir nada", respondió entre risas el número 3 del mundo. "¿Has visto el swing viral de Sinner?", le preguntaron al del Palmar.

"Vi ese vídeo, quiero decir, me estás haciendo reír", señaló Alcaraz antes de que le pusieran en una difícil tesitura.

"Quiero que opines sobre el swing de Rafa Nadal y el de Jannik Sinner. ¿Cuál es el número uno, el dos y el tres?", le plantearon al murciano.

"Está bien. Tengo que empezar diciendo que para Instagram es mi swing. Es bastante sólido, pero la bola siempre se va a la derecha, siempre hacia la izquierda, así que nunca va al centro", explicó.

Eso sí, se pone por encima de Nadal y Sinner: "La pregunta sería si tiene que ser bonito o efectivo. Está bien, probablemente será egoísta, pero me pondría el primero, segundo Rafa y el tercero Jannik. Perdonad por esto. No es nada personal".

