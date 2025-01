Carlos Alcaraz, sobre su 'mutación' en Nadal: "Si antes me llamaban mini Rafa..."

En un encuentro de exhibición ante Alex de Miñaur hace una semana, Carlos Alcaraz se volvió muy viral por una imagen que dejó durante uno de sus descansos.

Al murciano se le vio colocando meticulosamente sus botellas en una instantánea que recordó mucho a la liturgia que tenía Rafa Nadal.

Tras debutar con victoria en el Open de Australia ante Alexander Shevchenko, al número 3 del mundo le preguntaron por esta nueva manía.

Alcaraz, que ya hizo algo similar en la pasada edición de Wimbledon, explicó que le gusta tenerlas "alineadas y ordenadas", pero que no llega al nivel del balear.

"No es que tenga un tic como tal pero me gusta tener las botellas alineadas y ordenadas. Pero no tanto como Rafa, que las tiene que dejar perfectas. Si antes me llamaban mini Rafa ahora ya ni te cuento", señaló.

El murciano se enfrentará en segunda ronda del primer Grand Slam del año, el único que le falta en sus vitrinas, contra Yoshihito Nishioka.