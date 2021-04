Carla Suárez ha dejado una de las mejores noticias en el tenis español. La tenista canaria anunció ayer en sus redes sociales que ha superado el cáncer del linfoma de Hodking. Una enfermedad con la que había luchado desde septiembre de 2020, cuando le fue diagnosticada.

Hoy la tenista ha hablado en 'Radio Marca' para compartir sus sensaciones tras curarse de la enfermedad y también para hablar de su vuelta al circuito WTA.

La tenista ha confirmado que intentará estar en Roland Garros. Carla se esta entrenando para volver a competir y su deseo es volver al torneo de tierra batida por excelencia. Tampoco ha descartado participar en Wimbledon, aunque ha aclarado que todo depende de su estado físico.

"Voy a intentar ir a Roland Garros, estoy en la lista y estoy inscrita. Estoy entrenándome para ello. Tengo que tener paciencia porque el cuerpo no reacciona igual. Después vendría Wimbledon, mi intención es jugar tres o cuatro torneos este año. La evolución está siendo muy buena desde que empecé a entrenar en marzo. Tenía la intención de retirarme en 2020, pero no quiero que sea así", afirma Carla.

Dispute o no los 'majors', Carla Suárez ya ha ganado el trofeo más importante de su vida: superar un cáncer. Juego, set y partido para una tenista que reconoce su alivio tras pasar por momentos difíciles.

"Más que contenta estoy aliviada. Han sido unos meses complicados. No he pasado miedo porque los doctores me dijeron que era muy curable y me dieron mucha confianza y esperanza. El peor momento es cuando te dicen esa palabra", dice la canaria.