El cántico de Carlos Alcaraz en Roland Garros que desata al público francés

Carlos Alcaraz ya se encuentra en tercera ronda de Roland Garros tras vencer este miércoles a Marozsan en la central.

Al murciano se le ha escapado un set y le han roto dos veces el servicio, pero no ha sufrido en exceso para ganar a su verdugo en el Masters 1000 de Roma de 2024.

Tras la victoria, se ha vivido un momento muy gracioso en la Philippe Chatrier. Mientras el mítico Mats Wilander le entrevistaba, Carlitos ha tomado la palabra.

El número 2 del mundo, alentando a todo el público francés, ha entonado el tradicional cántico que le gritan a los españoles.

"Siempre he querido hacer esto. Espero que todo el mundo me siga", ha señalado Alcaraz entre risas.

