Un memorable 28 de marzo del año 2004 arrancaba el que fue el inicio de una historia de amor y rivalidad entre Roger Federer y Rafa Nadal. Estos dos tenistas terminaron marcando una época por su juego y la admiración que se mostraban estos dos archirivales.

Lo que ocurrió en aquel partido fue un auténtico espectáculo. Un joven balear puso en pie al público estadounidense y comenzó a dejar su nombre en el panorama mundial.

Rafa no solo ganó el partido (6-3 y 6-3), también ganó el respeto de los aficionados y de su rival, que con el tiempo se convertiría en su mejor amigo dentro del circuito.

El partido perteneciente a la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Miami fue el primero de los 30 duelos entre las dos figuras.

Este es el resumen del partido:

