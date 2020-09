Nick Kyrgios ha reconocido estar "un poco aburrido" y se nota. El australiano, que no está jugando el US Open 2020, ha vuelto a la carga contra el español Pablo Carreño en un cruce de declaraciones que se originó por una burla del oceánico en redes sociales.

Carreño respondió, y Kyrgios ha hecho lo propio en su cuenta de Instagram. "Si por mí fuera te estaría despedazando de nuevo".

"Me encantaría estar en el US Open, pero no me sentía seguro con las condiciones que hay ahora mismo. Sí, es verdad, estoy un poco aburrido", reconoció Kyrgios en sus redes sociales.

Al mensaje le acompañó una foto de sus duelos directos, recogidos mediante captura de la web de la ATP.

Kyrgios, en el texto, menciona un "2-0", y es que los dos partidos en los que ambos se han visto las caras han acabado con victoria del tenista australiano.

El primero fue en 2015, en Estoril, cuando Kyrgios tuvo que remontar un 5-7 para imponerse en tres sets.

En 2016 llegaría el último, cuando en el Open de Australia se enfrentaron en un encuentro que ganó con claridad Kyrgios.

En este US Open 2020, Pablo Carreño está en semifinales, después de protagonizar, de forma indirecta, el partido de la polémica del torneo en el que Novak Djokovic quedó descalificado por un pelotazo a una jueza de línea.