Ganar Wimbledon por primera vez en tu vida y hacerlo ante el tenista con más Grand Slams de toda la historia, Novak Djokovic. Ese es el inmenso reto que tiene Carlos Alcaraz por delante a partir de las 15 horas en la pista central del All England Club.

Busca su segundo grande (fue campeón en el US Open de 2022) y lo hace jugando su mejor tenis. Así ha llegado a esta final. "Será una motivación extra, no sólo intentar ganar Wimbledon, sino hacerlo ante una leyenda. Siempre he dicho que si quieres ser el mejor has de ganar a los mejores", dijo el español en la previa.

"Tengo que dar mi mejor versión, mental, tenística y físicamente, y aun así nadie me asegura que pueda vencer", detalló el tenista dirigido por Juan Carlos Ferrero, que pidió "no agigantar" al serbio.

Para gestionar la presión, "no pensar": "No soy mucho de practicar la meditación. Antes de jugar contra Holger Rune sí traté de tumbarme, cerrar los ojos e imaginar lo que iba a pasar. No sé, trataré de no pensar demasiado en el partido y en que voy a jugar una final contra Djokovic, de reírme con mi equipo y hacer bromas".

Djokovic elogia a Carlitos

El serbio valora cómo se ha adaptado a la hierba: "Su juego está concebido para tierra y canchas duras más lentas, pero es increíblemente exitoso adaptándose a las superficies y a los desafíos de sus oponentes. Diría que ésa es su gran virtud".

"Es un gran chico, también fuera de la pista. Lo lleva muy bien. Respeta la historia del juego, respeta a todos sus adversarios. Su equipo, su familia. Le vi jugar algo en Queen's y fue impresionante. Es la mejor final que podíamos tener. Ambos estamos en buena forma y jugando bien. Es mi mayor desafío en este momento", sentenció el número 2 del mundo.