Carlos Alcaraz ha sorprendido al mundo del tenis en este 2022. Se ha convertido en campeón del US Open y ha terminado como número 1 con sólo 19 años. Un rendimiento absolutamente espectacular que ha provocado cientos de elogios de sus rivales en el circuito.

Daniil Medvedev es uno de ellos. En una entrevista en 'Eurosport', ha hablado del "ejemplo" que es Alcaraz: "Cuando tienes más confianza y ganas partidos eres más favorito para un Grand Slam, pero Alcaraz antes del US Open no estaba jugando su mejor tenis y con el talento y el juego que tiene, lo logró".

"Eso pienso yo de mí. Sé que puedo jugar un buen tenis, que puedo ganar a cualquiera si tengo un buen día y que soy capaz de ganar Grand Slam porque ya lo logré contra Djokovic cuando iba a ganar los cuatro Grand Slam en el mismo año", comenta el tenista ruso.

La temporada ha sido difícil para él. Siempre recordará cómo Rafa Nadal le remontó en Australia: "La final del Open de Australia es uno de los partidos que no he rebobinado, porque Rafa Nadal jugó demasiado bien".

"Tuve un 0-40 y podría haberlo jugado mejor, pero no se me escapó el partido ahí. Nadal estuvo muy bien ese día y mejor a medida que avanzaba el partido. El Open de Australia fácil para mí, pero amo Australia y estoy ansioso por ver qué pasa este año. He llegado a dos finales y he logrado grandes resultados", explica.

"He cambiado mi forma de juego porque hubo un momento en el que pensé que tenía que estar más a la defensiva, porque empecé a jugar agresivo y eso benefició a mis rivales", sentencia el tenista ruso.

Queda claro que muchos se fijan en Alcaraz para seguir mejorando. Algo que también ha hecho el murciano. El tenis vive un momento trascendental en busca de los herederos de Novak Djokovic, Roger Federer y Nadal.