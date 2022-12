Es un momento que quedará para la historia no solo del tenis, sino del deporte mundial: Roger Federer y Rafa Nadal, los mejores tenistas de la historia junto a Novak Djokovic, cogidos de la mano en la despedida del suizo en la Laver Cup.

Tras un año de inactividad, Federer regresó a las pistas para disputar un par de partidos de dobles junto a su amigo Nadal... y la emoción fue el mínimo común múltiplo de cada punto.

Ahora, meses después del torneo, el suizo ha concedido una entrevista en 'The Daily Show with Trevor Noah' y ha relatado cómo le comunicó a Rafa su decisión de retirarse y qué le dijo para que jugara con él.

"Mi esperanza era jugar los dobles con Rafa. Así que le llamé tras el US Open y fue una conversación muy emotiva porque era una de las primeras veces que le contaba mi decisión (su retirada) a alguien de fuera de mi equipo y mi familia", arranca el ya extenista.

"Tuve que llamarle y decirle 'Hey, Rafa, antes que hagas otros planes, me gustaría que vinieras a la Laver Cup y jugar contigo mi último partido de dobles. Sería genial porque (se emociona), desgraciadamente, (vuelve a emocionarse) mi rodilla ya no está bien y creo que esto es el fin, ¿sabes?", añade.

Roger talking about Rafa and the very emotional moment they shared together 🥹❤️ 🎥: The Daily Show with Trevor Noah pic.twitter.com/3SjqAEune3 — rafael_nadal_by_hippo (@rnbyhippo22) December 8, 2022

En ese momento, Nadal se quedó petrificado: "Él se quedo como 'oh, sí, oh Dios mío... OK, sí. Allí estaré. Pase lo que pase...'".

Al final, ambos fueron pareja y dejaron dos partidos para los anales de la historia del tenis: "La Laver Cup fue preciosa, con Rafa cogiéndome la mano...".