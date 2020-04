Francia está viviendo los días más duros por el coronavirus. A pesar de todo, los 'runners', ante la prohibición temporal de cuándo pueden salir a correr por las calles de París, copan a partir de las 19:00 las calles de la capital con todo el riesgo que ello conlleva.

Los corredores no pueden salir desde las 10:00 hasta las 19:00. En cuanto llegan las siete de la tarde, se ponen las zapatillas y ponen rumbo a las calles.

En ellas, ni respetan la distancia de seguridad entre ellos ni entre las personas que allí se encuentran, con lo fácil que es así la propagación de un virus que se ha cobrado más de 12.000 vidas en Francia.

🔴Il est 19h et les joggers / sportifs sont dehors comme ici près du Bassin de la Villette et Stalingrad. Depuis ce mercredi, la pratique du sport individuel en extérieur a été interdite par la mairie de Paris entre 10h et 19h.[[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#COVIDー19]] #RestezChezVous #ConfinementJour24 #Paris pic.twitter.com/lKOxBL2Gl1