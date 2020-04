Italia también es un país de 'runners'. Tras las secuencias vistas en España, los transalpinos también han tenido y tienen sus más y sus menos con los corredores en plena pandemia por coronavirus. Y eso es algo que ha quedado comprobado en esta playa de Pescara.

Unos vecinos del lugar grabaron una insólita persecución en la playa de un policía a un 'runner' que, en cuanto vio a las fuerzas del orden, aceleró por la arena para dejarle atrás.

Algo que, por otra parte, logró. Sin embargo, más adelante le estaban esperando más policías que le pusieron una multa de 4.000 euros.

Los que en sus casas se encontraban no daban crédito a lo que observaban desde la ventana: "El corredor de rojo va muy rápido. Que no se para... ¡Que no se ha parado!"

En España, más concretamente en Navarra, otro 'runner' fue 'cazado' en plena labor deportiva por la Guardia Civil. "¿Me permite su documentación?", le dijo el policía.