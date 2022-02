Salvo en la categoría de 'Mejor Deportista' masculino, el deporte español aspira a todo en la edición de 2022 de los Premios Laureus. Fútbol, masculino y femenino, motor o incluso escalada.

En total son seis los aspirantes españoles: el Fútbol Club Barcelona Femenino (mejor equipo del año), la jugadora Alexia Putellas (mejor deportista femenina), Pedri (revelación del año), Marc Márquez (mejor reaparición del año), Alberto Ginés (mejor deportista de deportes de acción) y Susana Rodríguez (mejor deportista paralímpica).

Los denominados 'Oscars del Deporte' también premiarán al mejor deportista masculino del año. En esta ocasión no asoma ningún español. Sí están el recién retirado Tom Brady, el tenista Novak Djokovic, el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen o Robert Lewandowski, ganador del 'The Best', entre otros.

Fechas y dónde ver

A pesar de que los premios todavía no han confirmado una fecha oficial, el esperado evento se celebrará en el mes de abril como viene siendo habitual en los últimos años.

El Covid ha obligado a que se celebre de manera telemática, por lo que no se espera una gran alfombra roja y los premios no recogerán sus premios en el escenario.

Los nombres de los ganadores se conocerán tras la votación de la 'Laureus World Sport Academy', un jurado que está compuesta por 71 leyendas del deporte.

Este miércoles los organizadores desvelaron los nominados y se espera que en los próximos días se desvelen más detalles de la gala, sobre todo la fecha concreta en la que tendrá lugar. Los deportistas españoles serán grandes protagonistas en esta edición de 2022.

Ganadores españoles en otras ediciones

Rafa Nadal ha sido el último deportista español en hacerse con premio en los Laureus. Fue precisamente el año pasado, haciéndose con el galardón a mejor deportista del año.