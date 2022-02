Tom Brady, ahora sí, se retira. Tras varios días de noticias contradictorias sobre su marcha e incluso el mismo jugador afirmando que "lo estaba pensando", ahora ha llegado el anuncio oficial en sus redes sociales.

El histórico jugador de la NFL deja así una carrera que siempre será recordada: 22 temporadas con siete Super Bowls conquistadas. A sus 44 años se marcha el mejor jugador de todos los tiempos.

"Esto es difícil para mí de escribir, pero ahí va: No voy a ser tan competitivo ya. He amado mi carrera en la NFL y ahora es tiempo de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", ha escrito en sus redes sociales.

"Siempre he creído en el deporte del fútbol como una proposición para dar el 100% competitivamente, pero si no estás al 100% no tienes éxito. Y éxito es lo que yo he amado siempre en mi carrera. Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido dar lo máximo de mi potencial y he lo he dado todo en estos últimos 22 años. No hay atajos hacia el éxito en el terreno de juego o en la vida", dice.