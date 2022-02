España podría hacer historia en los Premios Laureus 2022. Los nominados, en diferentes categorías, son Alexia Putellas, el FC Barcelona Femenino de fútbol, Susana Rodríguez, Pedri González, Marc Márquez y Alberto Ginés.

España tiene presencia en seis de las siete categorías premiadas, por lo que salvo en 'Mejor Deportista', nuestros representantes aspiran a hacerse con todos los galardones y ver así reconocido el buen año que han realizado los deportistas.

Fútbol Club Barcelona Femenino

El FC Barcelona Femenino es uno de los conjuntos nominados para el 'Mejor Equipo del Año', tras haber ganado absolutamente todo esta temporada.

Un triplete histórico, logrando la Copa del Rey, la Liga Iberdrola y la Champions League que ayudará al equipo blaugrana a competir con sus rivales: Selección Argentina masculina de fútbol (ganadora de la Copa América), Selección Italiana masculina de fútbol (campeona de la Eurocopa), equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 (ganadores del Mundial de Constructores), el equipo de saltos de trampolín de China y los Milwaukee Bucks de baloncesto (campeones de la NBA).

Alexia Putellas

Precisamente una de las integrantes y capitana de la plantilla del FC Barcelona, Alexia Putellas, está nominada al galardón como 'Mejor Deportista' femenina. La española puede seguir haciendo historia tras haber ganado esta temporada el Balón de Oro y el premio 'The Best'.

Sus oponentes son la tenista australiana Ashleigh Barty, la atleta jamaicana Elaine Thompson-Herah, la nadadora Katie Ledecky, la nadadora australiana Emma Mckeon y la atleta norteamericana Allyson Felix.

Pedri González

El FC Barcelona está también representado en el fútbol masculino por parte de Pedri González, en la categoría 'Mejor Revelación del Año'. El joven mediocentro que llegó al conjunto culé desde la UD Las Palmas ha recibido esta temporada el Trofeo Kopa y el 'Golden Boy', que le reconoce como el mejor jugador sub 21 del panorama internacional. Además, el canario ha levantado el trofeo de la Copa del Rey con su club y consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Española.

Los rivales de Pedri serán el tenista ruso campeón del US Open, Daniil Medvedev; la campeona olímpica y plusmarquista mundial de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas; el oro olímpico en lanzamiento de jabalina, el indio Neeraj Chopra; la tenista británica y campeona del US Open Emma Raducanu y la nadadora australiana Ariarne Titmus, ganadora de dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Olímpicos.

Marc Márquez

El mundo del motociclismo también contará con presencia española tras la nominación de Marc Márquez al premio 'Mejor Reaparición del Año', después de las numerosas operaciones quirúrgicas a las que fue sometido por sus problemas en el hombro.

Es la cuarta aparición del piloto español en los Premios Laureus, y este año tendrá como oponentes a la gimnasta estadounidense Simone Biles, el saltador británico Tom Daley, la ciclista neerlandesa del Movistar Annemiek Van Vleuten, el ciclista británico Mark Cavendish y la skater británica Sky Brown.

Alberto Ginés

Uno de los mayores descubrimientos del deporte español en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio fue el oro en Escalada, Alberto Ginés, que opta a ser el 'Mejor Deportista de Deportes de Acción'. El extremeño luchará por el galardón ante los campeones olímpicos de surf, el brasileño Italo Ferreira y la estadounidense Carissa Moore, la campeona olímpica de BMX Bethany Shriever y los campeón olímpicos de skate, los japones Yuto Horigome y Momiji Nishiya.

Susana Rodríguez

Y por supuesto no podía faltar la presencia española en la categoría de 'Mejor Deportista con Discapacidad', con la paralímpica Susana Rodríguez optando al premio tras conseguir llevarse el oro en paratriatlón. Sus rivales son el ciclista neerlandés Jetze Plat, el atleta suizo Marcel Hug, la ciclista británica Sarah Storey, la tenista neerlandesa Diede de Groot y el tenista japonés Shingo Kunieda.