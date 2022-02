Apenas una hora después de aterrizar en España, Rafa Nadal repasó su victoria en el Open de Australia, la número 21 en Grand Slam para él, en una rueda de prensa en Mallorca.

El tenista reconoció que tuvo dudas cuando su partido ante Daniil Medvedev estaba cuesta arriba: "Con ese resultado la realidad es que yo también pienso que está muy complicado. Pero sigues jugando y no se puede decir 'ya está'. Piensas en el siguiente punto, mantenerte en el partido... El tenis tiene una cosa. Por la manera que tiene el tenis de contar siempre te da alguna opción. Y más en partidos que son importantes para todos. A la hora de ganar los partidos, si te mantienes cerca pues a la hora de ganar siempre hay ese vértigo. Lo tenemos todos".

Reconoce el balear que Australia ha sido el torneo "donde ha sufrido más": "Sé que al final me juego algo muy importante, pero como otros años llegas a Australia bien preparado... la situación que yo estaba que iba más que justo se convierte en una situación deportivamente dramática. La vez que era menos esperada se han dado las circunstancias. He jugado con desparpajo e ilusión y también con alegría. He jugado infinitamente mejor de lo que hubiéramos soñado".

"Me llevo un apoyo incondicional de la gente. A nivel personal una experiencia inolvidable. Disfrutar otra vez del deporte de máximo nivel, cosa que se me hacía difícil poder imaginar. Se ha conseguido algo que para mí es especial, que es competir al máximo contra los mejores jugadores. Las tres semanas que he pasado en Australia me he sentido sorprendentemente bien y competitivo en los entrenamientos. La competición ya la habéis visto", dice Nadal.

Los últimos meses fueron muy complicados con lesiones constantes: "He trabajado bien en el gimnasio, que no es algo que me guste especialmente. Sumando poco a poco en los días más difíciles. Aceptar cada situación, aceptando la posibilidad de que las cosas fueran mal y no se pudiera seguir".

Rivalidad con Djokovic y Federer

"Hace poco firmaba solo poder seguir jugando al tenis. Mi discurso no va a cambiar. ¿Quiero ser el que tenga más Grand Slams de los tres? Sí, me encantaría. ¿Me frustra no serlo? No, para nada. No creo que 21 sean suficientes para ser el que más tiene. Tanto Federer como Djokovic como yo hemos conseguido mucho más de lo que hubiéramos soñado. Lo vivo con naturalidad. Intento hacer mi camino, no pensar mucho en lo de al lado", ha expresado el español.

Su calendario a partir de ahora

¿Cuáles son sus próximos retos?: "Analizar cómo estoy después de la paliza. Hay que ver cómo responde mi cuerpo. Analizar con tranquilidad. Primero Acapulco y después Indian Wells, pero... Son dos semanas, me gustaría estar pero la perspectiva ha cambiado".