Orlando Ortega se mostró "muy emocionado" tras conseguir la medalla de bronce en los 110m vallas del Mundial de atletismo de Doha, tras la rectificación del jurado un día después, y aseguró que "hay un Dios ahí arriba" y por eso sabía que este momento "tenía que llegar".

"Han sido unos minutos extremadamente difíciles. He vivido una mezcla de emociones impresionante. Por la tarde me llamó Pepe Peiró -seleccionador español- y me dijo 'vente, coge un taxi y sal corriendo para el estadio'. Ha sido muy emocionante", relató Ortega sobre cómo recibió la noticia tras haber prosperado el recurso de la RFEA.

"Gracias por todos los mensajes de apoyo, los he leído uno a uno. De corazón quiero agradecerlo. Ahora es momento de disfrutar. Esta medalla es del pueblo español. De aquí en adelante toca lo mejor, seguir y seguir trabajando para cambiar el color de la medalla en los Juegos Olímpicos", añadió Ortega, que ya tiene metales en las tres grandes citas del atletismo.

"Estoy muy emocionado por todas las muestras de cariño recibidas en las redes sociales, de todas las personas que han protestado para ayudarme, etc. Me quedo sin palabras. Estoy muy contento y aquí hay Orlando para rato. Vamos a seguir trabajando, llegaremos a Tokio en pleno estado de forma. Estoy seguro", agregó.

Te puede interesar:

Mensaje de Orlando Ortega a Jugones tras la polémica final de 110 metros vallas: "Ha sido una noche intensa"

La carrera de la polémica: así se metió Omar McLeod en la calle de Orlando Ortega en la final de los 110 metros vallas

Orlando Ortega estalla en el Mundial de Atletismo: "Así no, tío, si me ganan, que me ganen limpio"