Tragedia la ocurrida en la montaña Manaslu, una de las más altas del mundo situada en Nepal. Una avalancha ha provocado que haya muchos desaparecidos, heridos, y fallecidos. Una de las personas que ha perdido la vida es la esquiadora Hilaree Nelson. Su cuerpo ha sido encontrado en la mañana de este miércoles sin vida.

La estadounidense llevaba desaparecida desde este lunes tras caer por una grieta de unos 25 metros, según testigos. El equipo de rescate ha recuperado el cuerpo, que será trasladado a Katmandú en avión. El martes las labores de rescate se tuvieron que suspender por el mal tiempo.

Nelson era madre de dos niños y tenía 49 años. Entre sus mayores logros, en 2012 se convirtió en la primera mujer en enlazar en 24 horas la cumbre del Everest y del Lhotse. Además, en 2018 regresó al Lhotse para hacer descenso en esquí.

The downfall of a serac, just above Manaslu Base Camp. Captured by Tendi Sherpa. pic.twitter.com/ajBi5amx9c