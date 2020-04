En plena cuarentena en Brasil, María Ribeiro, luchadora de MMA, y su cuñada se encontraban realizando la compra en un supermercado cuando, al salir, un hombre las increpó mostrándoles sus genitales.

Ante tal situación, Ribeiro decidió reducir al acosador sexual, que a su vez intentó huir, evidentemente sin éxito: "Intentó escapar, pero tenemos testigos".

"Tengo hijos, sobrinas y sobrinos en mi familia y en mi vecindario hay muchos niños. Tener a este tipo suelto no era bueno. Lo alcancé y luché contra él y lo mantuve allí hasta que llegó la policía", explicó la púgil.

"No puedo imaginar cuántas mujeres pasan por algo como esto a diario. Lo hice también por ellas. No me hubiese quedado en paz conmigo misma si no intentaba atraparlo. Al alcanzarlo, las mujeres de allí me empezaron a animar. He recibido cientos de mensajes dándome las gracias porque ese idiota no se escapase", añadió la nueva heroína de Brasil.