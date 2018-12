Las declaraciones machistas de Khabib en Arabia Saudí: "Para las mujeres tengo un buen consejo..."

Khabib Nurmagomedov ha realizado unas polémicas declaraciones que han sido ampliamente criticadas. El campeón de peso ligero de la UFC fue preguntado por una mujer qué consejo le daría para hacerse luchadora de la MMA.

"Para las mujeres tengo un buen consejo... Sed luchadoras dentro de vuestras casas", afirmó ante las risas y los vítores de parte del público, una frase que completó con otro consejo: "Todo el tiempo, acabad con vuestros maridos".

"Be a fighter inside your home. All the time, finish your husband." - Khabib to a woman asking advice on starting a fighting career. pic.twitter.com/7BN3KB3SRb