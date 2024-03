Conor McGregor sigue esperando para volver. Sigue esperando a que la UFC le dé el O.K. tras mucho tiempo ausente. Tras llevar ya casi tres años fuera del octógono. Todo, después de partirse la tibia en 2021. Todo, después de diversos problemas también con los test antidopaje.

Mientras Michael Chandler, su rival, espera, el regreso que estaba previsto para diciembre de 2023 sigue sin estar claro. Sigue sin estar seguro. Sigue sin darse.

En 'The Mac Life', el luchador ha confirmado eso sí que está empezando a perder la paciencia: "Esperaba una fecha en diciembre. Luego, en enero. Se sigue retrasando... y he perdido algo de interés".

"No he dejado de entrenar, pero ya no entreno al máximo y he empezado a beber", dice McGregor.

Mientras, él sigue siendo, a pesar de llevar casi tres años sin pelear, uno de los grandes reclamos del deporte.

Todo gracias a una carrera en la que fue el mejor pagado de la UFC, en la que incluso se midió a Floyd Mayweather en un combate de boxeo. Gracias a una carrera que le hace ser el rival más deseado para una pelea en el octógono.

A saber si se da. A saber si Topuria se mide a él en un combate que sin duda alguna será de los eventos más seguidos en España. De momento, McGregor sigue sin fecha para volver... y él podría estar incluso dejándose ir.