Todavía cuesta ver la imagen. Todavía cuesta ver ese momento en que Carolina Marín dijo adiós a París. En semifinales, cuando ganaba con claridad. Cuando esa rodilla derecha se fue. Cuando trató de seguir jugando. Cuando se marchó entre lágrimas del pabellón. Carlos Alcaraz es también uno que sintió ese dolor. Es uno más que sintió lo que muchos sintieron al ver lo sucedido.

El de El Palmar, plata en los Juegos Olímpicos de París, quiso mandar un mensaje a la onubense una vez finalizó su encuentro ante Novak Djokovic por la medalla de oro. Y sí, seguía visiblemente afectado por la lesión de la jugadora de bádminton.

"Estaba disfrutando muchísimo. La veía muy superior... Me ha dejado muy mal cuerpo lo de esa lesión", comenzó Alcaraz.

Y prosigue: "Lo ha intentado un par de puntos más. Son momentos muy complicados. Ella tenía la final en su mano, jugando a un gran nivel, y que pase lo que ha pasado... Es una pena".

"En mi caso también me he lesionado cuando estaba en mi mejor nivel. Y luego cuesta. Cuesta volver. Personalmente siempre digo que no hay mal que por bien no venga", explica Carlos.

Para terminar, un mensaje de ánimo: "Que se recupere lo antes posible. Que se tome de la mejor forma posible esta situación. Mando todo mi apoyo a Carolina".