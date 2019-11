Esto va de "resistencia y de resiliencia". Y no, no es la tercera temporada de The Wire donde el exconvicto Dennis Wise, alias 'Cutty', purgaba sus pecados impartiendo clases de boxeo a los jóvenes rebeldes de Baltimore.

Esto va de realidad -de más realidad-, y en concreto de una iglesia en Nápoles, Santa María della Sanità, donde si tienes entre ocho y veintidós años puedes aprender a boxear gracias a la actividad desarrollada por el padre Antonio Loffredo, que como cuenta a Reuters: "Enseñar a los jóvenes la resistencia y la resiliencia en un barrio donde, a menudo, no hay futuro, es realmente difícil".

Porque en una región donde las sirenas de policía se entrecruzan con la delincuencia y las peleas de los más jóvenes en la calles, la Camorra italiana intenta captar a los adolescentes que no ven otra salida en Nápoles. Y con casi un 40% de desempleo juvenil, dentro de la iglesia que aparece en este vídeo de Jugones, muchos encuentran una vía de escape.

Han convertido la sacristía en un ring de boxeo para que quien quiera descargue sus frustraciones. Y dos policías imparten clases tres días a la semana.

Semillas e incentivos para creer que hay futuro lejos del terror y la delincuencia, y para aprender que la esperanza de un futuro mejor sí existe.