Jon Rahm lo ha vuelto a hacer. El vasco se ha puesto el traje de super héroe en la Ryder Cup con un final de los de frotarse los ojos. En tres hoyos, dos eagles para llevar su partido al empate y hacer así que Europa aumente su ventaja en el torneo.

Claro está, al final de su nueva exhibición le preguntaron que cómo es posible que hiciera eso. Que cuál era su secreto. Y fue entonces cuando recordó una charla con Nicolai Hojgaard.

"Me dio la libertad de poder ir a por el eagle. Que intentara lograrlo para tirar un putt así", cuenta.

"Me dijo, '¿qué haría Seve?"

Y luego, la frase: "Me dijo, '¿qué haría Seve? Hazlo por Seve'. No sé si lo habría hecho así, pero me alegro de que haya entrado".

Muy agradecido está Rahm al danés de 22 años: "De no ser por lo que él hizo en los primeros nueve hoyos, con cuatro birdies, no habríamos tenido opción".

Europa, por delante

"Él dice que yo lo he resuelto... pero él hizo su parte con golpes cruciales cuando los necesitaba. Esto es una sociedad. Él hizo el 50% y yo traté de hacer mi parte en el último 50%", sentencia Rahm.

Europa vence al equipo de Estados Unidos por 6,5 a 1,5 en la presente edición de la Ryder Cup.