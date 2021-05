La pandemia provocó que el calendario de MotoGP se viese alterado, muchas carreras aplazadas y otras canceladas. Todo ello hizo que tuvieran que improvisar con nuevos circuitos y fechas.

Finalmente, la temporada comenzó en Jerez, el circuito español acogió las dos primeras citas del año. El hecho de que fueran los primeros en enfrentarse a un Gran Premio con coronavirus, teniendo que implantar muchas medidas sanitarias, hizo que estuvieran en el punto de mira.

Tanto el GP de España como el GP de Andalucía se disputaron sin problemas y por ello Dorna, junto a la Federación Internacional, ha querido reconocer su trabajo. Así pues, el circuito ha sido galardonado con el Mejor Gran Premio del Año. La organización ha aprovechado la carrera de Jerez de 2021 para entregar el premio a la alcaldesa de la ciudad, a Mamen Sánchez.

Sin embargo, a la hora de dar el discurso, la alcaldesa ha intentado hacerlo en inglés pero ha acabado siendo peor, puesto que ha acabado mezclado un idioma con otro.

"Thank you very much for this... recognation. 2020 was a very special years' Eehm... Jerez recibió two Gran Premio at... es... echamos mucho de menos a soon de fans to gate for Jerez, but in 1922... eehh... the next year I am waiting for ten without pandemic and on person. It is very important to us. Thank you very much", ha finalizado Mamen entre aplausos y caras de sorpresa.

Desde el twitter oficial de MotoGP han publicado el vídeo, el cual se ha hecho viral debido al 'spanglish' de la alcaldesa de Jerez en el GP de España y que recuerda al "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor" de Ana Botella.