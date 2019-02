El expiloto Robert Wickens se levanta de su silla de ruedas para sorprender a su novia

El piloto Robert Wickens ha conseguido ponerse en pie seis meses después del terrible accidente que sufrió en una prueba de la Indycar.

Dickens grabó el momento y explicó que quería soprender a su nvia.

"Ayer se cumplieron seis meses de mi accidente. ¡Sabía que podría hacer esto por una semana o así, pero quería sorprender a Karli Woods (su pareja)! Una de mis metas para esta recuperación es bailar en nuestra boda en septiembre. Esto ha sido un impulso enorme para mi confianza y para poder convertir mi objetivo en realidad", explicaba Wickens en el tuit que publicó.

Yesterday was 6 months since my accident. I’ve known I could do this for a week or so, but I wanted to surprise @itsKarliWoods ! One of my goals through this recovery is to dance at our wedding in September. This was a massive confidence boost that my goal could become a reality. pic.twitter.com/uLljFZ37XP