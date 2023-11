Joan Mir está cerca de finalizar su primera temporada de la mano de Honda en MotoGP y no ha sido, precisamente, la mejor de su carrera. Ha sido un año difícil para todo el equipo y las sucesivas caídas que han sufrido tanto él como Marc son buena prueba de ello.

Por eso, a tres Grandes Premios de finalizar la campaña, Joan ha querido destacar las dificultades de la temporada: "Mi carrera ha sido bastante buena, más allá de mis expectativas. Hasta este año. Estoy teniendo muchos problemas, como nunca antes los había estado".

"No es fácil: en mi debut en el Mundial, inmediatamente gané una carrera en Moto3, siempre estuve delante y cerca del podio. Un año como éste es muy difícil de gestionar mentalmente, te cuesta encontrar la motivación", reflexiona el mallorquín a través de 'Mundo Deportivo'.

Además, Mir ha querido destacar el papel fundamental que ha tenido Marc Márquez como compañero de equipo, a pesar de lo sucedido en el pasado: "En el pasado he tenido mis más y mis menos con Marc Márquez".

"Me cogía rueda con la Suzuki para hacer el tiempo y yo no quería, y nos levantábamos la mano y cosas así. Pero la verdad es que la relación es muy buena, diría que es el mejor compañero de equipo que he tenido, la relación es buena, vamos todos en la misma dirección con el desarrollo de la moto, buscamos las mismas cosas y además te mides con el mejor de la parrilla", confiesa Joan.