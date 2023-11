Tan solo restan tres citas del calendario de MotoGP de la presente temporada, pero muchos equipos y pilotos ya se encuentran centrados en 2024.

Marc Márquez, que quiere cerrar de la mejor manera posible su exitoso periplo en Honda, es uno de ellos.

El octocampeón del mundo ya conoce cuándo se subirá por primera vez a la Ducati de Gresini Racing después de que la organización del Mundial haya publicado el calendario de los test.

Todo arrancará dos días después de que la temporada eche el telón en Cheste, el 28 de noviembre.

Ya en 2024,tendremos dos test de pretemporada en Malasia (6-8 febrero) y Qatar (19-20 febrero).

Además, se celebrarán los clásicos test poscarrera en los circuitos de Jerez (29 abril), Mugello (3 junio), Misano (9 septiembre) y Cheste (tras el GP)

Junto a Marc Márquez, otros dos españoles debutarán en un nuevo equipo: Alex Rins (Yamaha) y Pedro Acosta (GasGas).

Are you ready to save more dates? 🗓️

Nine days of official tests add to our history-making 22 Grands Prix across 18 countries next season 🔧🌎#MotoGPpic.twitter.com/TrbF09Ln04