Joan Mir será el principal piloto de Honda en 2024 después de que se confirmara la salida de Marc Márquez a Gresini. Y pide que, ahora sí, le escuchen. Un mensaje que demuestra que en los últimos tiempos el campeón de MotoGP ha sido 'ignorado' por la marca.

Lo ha dejado claro durante el Gran Premio de Tailandia, donde también ha comentado que se siente más cómodo sobre la moto. "Todavía no lo paso bien en las carreras, pero he avanzado en el tema mental de tomármelo de una manera diferente, intentando disfrutar de las pequeñas cosas, los pocos momentos buenos encima de la moto, como un buen resultado en un entrenamiento o una buena sensación en una carrera", dice el que fuera piloto de Suzuki.

Ha cambiado su mentalidad: "En lugar de verlo todo negativo, veo más cosas positivas, y eso me permite tener un estado de ánimo un poco mejor y me ayuda a ir pasando la temporada".

Y lanza un mensaje claro al equipo japonés. "Está claro que saben quién se queda y que me deberían hacer más caso del que me hacían", dice Mir tras el anuncio de que Marc cambiará de aires la temporada que viene.

Pide paciencia para cambiar el rumbo: "Tengo claro que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, pero también sé muy bien qué, por más bien que lo esté gestionando, otro año como este no quiero hacer, no me lo puedo permitir".

¿Quién será su compañero?

A pesar de que han sonado varios nombres de la parrilla de MotoGP, nada es oficial sobre el nuevo piloto de Honda. Mir tampoco lo sabe: "No es fácil traer a alguien aquí ahora. La moto no acaba de funcionar, y el que venga no va a decidir, como me pasó a mi el año pasado, la decisión la toma el piloto que está, como era Marc hasta ahora".