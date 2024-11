Tremendo enfado de Joan Mir con Honda: "¿Los test? No teníamos cosas que probar"

En Ducati están contentos, Aprilia se ilusiona con Jorge Martín, Yamaha cree que puede progresar... y Honda se queda atrás. De ahí el enfado de Joan Mir. No han podido probar nada nuevo en los test de Montmeló después de terminar la temporada de MotoGP. Y Mir dice que, simplemente, no hay nada qué sacar.

"Hemos sacado trabajo de donde no había, seguramente. La realidad es que no tenía muchas cosas para probar, todo lo había probado ya antes, eso es un poco lo que ha pasado hoy. Te esperas más de un test tan importante como este, el de final de temporada. Ya no hay mucho más", dice en 'Motorsport'.

La semana que viene en Jerez harán un nuevo test en el que probarán nuevas piezas: "Es verdad que la semana que viene nos vamos a Jerez a probar, y creo que llegarán más cosas, por lo que me han dicho. O llegarán cosas, porque el test de hoy no ha sido nada productivo. No hemos sacado nada positivo, ninguna mejora evidente para mejorar el paquete general de la moto. Poco más que decir".

Reconoce que no está nada tranquilo: "Hay tiempos asignados para que lleguen cosas, pues aquí no han llegado, por A o por B...".

"Menos mal que tenemos un test la semana que viene, pero está claro que no estoy contento, no es para estarlo. Estamos todos en este barco, todos queremos salir de esta situación, es evidente y lo sé, pero claro, si no tenemos nada para este test, no sé qué esperar del de la semana que viene. Seguimos un poco en la misma situación que estábamos, lejos, y a ver si la semana que viene podemos acercarnos un poco", insiste el campeón de MotoGP en el año 2020.

Eso sí, no habrá nueva moto. Ni tampoco serán demasiado competitivas esas piezas: "No tiene pinta que vayan a traer un cohete, ni una moto nueva como tal. Lo que sí harán es traer piezas que ayuden al paquete actual. Quizás, una configuración de motor. No lo sé, pero me lo imagino".

"Aquí esperaba algo más para mejorar el proyecto. No es un buen momento para dar balances, he dado 70 vueltas con cosas que había probado dos veces, por lo menos. Creo que todos los miembros del equipo también esperaban más. Era muy necesario traer una moto nueva aquí y empezar a ver la luz... y no ha sido así", sentencia.