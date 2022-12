El próximo 31 de diciembre, este sábado, dará comienzo la 45ª edición del Rally Dakar. Se celebrará en Arabia Saudí, tal y como ha ocurrido en las tres últimas ediciones. El recorrido total es de 8.549 kilómetros y correrán tanto coches como motos y camiones.

El Dakar se caracteriza por se una de las pruebas de motor más duras del mundo: los pilotos se enfrentarán a temperaturas extremas, enormes distancias que recorrer en el desierto e incluso arenas movedizas.

En concreto habrá un total de 14 etapas, junto con un prólogo en Sea Camp que tendrá 11 kilómetros de longitud. El resto de etapas tendrán el siguiente recorrido:

👇 The official route of Dakar 2023!

🚩 Sea Camp - Dammam 🏁

📏 8,549 km (4,706 km of SS)

➡️ #Dakar2023 pic.twitter.com/5NdiwUiYPq