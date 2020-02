Dos preguntas tienen en vilo a los aficionados acerca del futuro de Fernando Alonso. ¿Volverá a la Fórmula 1 en 2021? Todo parece indicar que, si encuentra un coche que le haga disfrutar y competir por el título, así será, aunque no está garantizado.

La segunda es: ¿correrá las 500 Millas de Indianápolis? La respuesta por parte del asturiano es un claro 'sí'. Sin embargo, cuando todo hacía indicar que las correría con Andretti, apareció la noticia del veto de Honda a esta vinculación.

Ahora, desde el propio equipo Andretti se han dado explicaciones a lo ocurrido. Ha sido durante la presentación de James Hinchcliffe, piloto que ocupará la montura extra que tendrá el equipo en Indianápolis, donde Michael Andretti ha explicado la verdad del asunto.

"No ocurrió porque no llegamos a un acuerdo. Nuestro contrato nos permite contratar a quien queramos, pero Honda no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Simplemente no salió, como sí salió bien James y Genesys", explica Andretti en declaraciones recogidas por 'Racer.com'.

Andretti también descartó que se tratase de una cuestión económica: "Puede que no todo se deba al dinero". Mike Hull, director de Ganassi, otro equipo de Honda, también ha arrojado algo de luz sobre este tema.

"Nunca ha habido una conversación con Fernando -Alonso- o su entorno ni Honda se nos ha acercado. Nos sorprendió un poco que nadie nos contactara para correr con un cuarto coche. Hubiera sido difícil, pero nadie tuvo ningún contacto desde el entorno de Fernando. Y Honda nunca nos dijo que no pudiésemos contratarle", afirma.