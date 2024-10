Primeros libres de Moto2 muy accidentados en el circuito del Buriram donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Tailandia.

Tony Arbolino ha sufrido problemas en su moto y se ha quedado parado en la entrada a boxes, requiriendo la ayuda de un comisario para empujarle.

Mientras este alcanzaba al italiano, por detrás aparecía Zonta van den Goorbergh, que en su intento de evitar el atropello al comisario ha embestido a Arbolino, golpeándole fuertemente en el tobillo.

Rápidamente se mostró bandera roja y se paró la sesión unos minutos. Tony se bajó de la moto y con muletas fue al centro médico, donde se confirmó que no tiene ninguna lesión grave.

"Revisando las imágenes se ve que hace como una rotación completa del tobillo izquierdo, no hemos detectado nada en las radiografías, pero como previsión vamos a enviarle al hospital para asegurar que no haya una afectación ligamentosa en la zona del tobillo", ha señalado el Dr. Charte.

This is the reason for the red flag 👀@TonyArbolino and Zonta vd Goorbergh collided on the entry to pit lane 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/D1LJGIrct8