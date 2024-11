"He comprado el ticket en primer fila y lo he pagado caro": así de sincero se mostraba Marc Márquez tras la carrera del domingo en Sepang después de caerse cuando perseguía a Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

El italiano y el español mantuvieron una férrea lucha de principio a fin del Gran Premio, intercambiándose adelantamientos y asumiendo muchos riesgos.

Al ilerdense, de hecho, le sorprendió la agresividad de su compatriota: "Lo he pagado con una caída intentando seguirlos, la verdad es que iban muy rápido. Me esperaba a un Pecco así, lo que no me esperaba era a Martín cogiendo tantísimo riesgo".

"Lo ha decidido y le ha salido bien hasta un cierto punto, luego ha sabido aceptar que Pecco tenia un poquito más", añadió

El '1' terminó llevándose el gato al agua, pero el de San Sebastián de los Reyes podría proclamarse campeón en Barcelona si gana la carrera al sprint.