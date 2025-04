Situación tensa en Aprilia entre Bezzecchi y Martín: "No somos mejores amigos, no me iría a cenar con él"

Jorge Martín está rodando en Qatar por primera vez con la Aprilia. Se ha recuperado de su lesión y está de vuelta. Pero parece que la situación en su nuevo equipo es tensa con su nuevo compañero, Marco Bezzecchi. Ha dicho en palabras a la web oficial de MotoGP que están lejos de ser mejores amigos. Ni para cenar juntos.

"En el pasado Jorge y yo tuvimos algunos momentos difíciles. Especialmente cuando éramos jóvenes, al principio de Moto3. Siempre tuvimos algunos problemas, a veces estávamos felices con el otro, pero es normal, ahora hemos crecido mucho y afortunadamente nuestra relación ahora está bien", dice el italiano.

Insiste en que no son amigos: "No somos mejores amigos. No iría a una cena o a otro lugar con él, pero respetamos a los demás. Le respeto mucho porque es un piloto increíble, siempre muy rápido, siempre muy fuertes, y creo que él hace lo mismo conmigo".

"Ahora nos sentimos bien y espero compartir la moto para esta temporada también pueda mejorar nuestra relación día a día. Tal vez al final del día también podamos ir a comer", señala el piloto de Aprilia.

Con la lesión de Martín él ha llevado todo el peso del desarrollo en la pretemporada. Y no ha sido fácil para él: "Ha sido un invierno extraño para mí porque estuve solo en el box. Acostumbrarme a esta posición, siendo mi primera vez en un equipo de fábrica... y en mi caso todo lo que pasa en Aprilia está en nuestros pues. La tensión que hay en los ingenieros y en todos es diez veces mayor".

Martín vuelve a rodar

Martín se ha subido a la Aprilia este viernes en los entrenamientos de Qatar. Y como se esperaba ha estado acostumbrándose poco a poco a su nueva moto. Físicamente todavía no está al 100% y tendrá que ir poco a poco para volver a estar al nivel que mostró la temporada pasada.