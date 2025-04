"Me pegué una h*stia que flipas": cazan a Jorge Martín explicándole a Marc Márquez su grave caída

Jorge Martín, vigente campeón del mundo de MotoGP, debutará este fin de semana con Aprilia, su nuevo equipo, en el Gran Premio de Catar.

El de San Sebastián de los Reyes se ha perdido las tres primeras citas del campeonato tras sufrir varias fracturas en mano y pierna cuando entrenaba en el karting de Menàrguens.

La posibilidad de pelear por el título está descartada, pero Martín reapareció ante los medios en rueda de prensa junto a Alex Márquez, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, los tres primeros clasificados.

Antes de que arrancara la comparecencia, las cámaras grabaron a Jorge explicándole a Marc cómo sucedió su accidente.

"¿Estás a tope o no?", le pregunta el ilerdense después de que ambos se saludaran. "No, a tope no. El escafoides... lo bueno es que es la mano izquierda", responde el '1'.

Marc, acto seguido, se interesa por lo ocurrido: "¿En qué curva fue el accidente, en la 1 o en la 2?".

"En la 1, con el piano de fuera", replica Martín ante el asombro de Márquez: "¿Qué dices, tío?".

"Acabé en la curva... ¿Sabes la curvita? Cuando tiras recto. Ahí acabé. Desde la curva empecé...", explica el madrileño.

El '93' sigue sin dar crédito: "¿Qué dices? ¿En la curvita del fondo de abajo?". "Me pegué una hostia que flipas. Costillas... todo", recuerda Jorge.

"¿Tocaste tierra o algo?", pregunta el de Ducati. "No, la línea blanca. Venía con la moto recta y... Bueno, dos mesecitos. Ya están pasados", concluye Martín.