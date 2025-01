Sale a la luz la discusión entre Marc Márquez y Bagnaia tras su choque en Portimao

A falta de tres vueltas para el final de la segunda carrera de la temporada 2024 de MotoGP, el Gran Premio de Portugal en el Autódromo Internacional do Algarve, Marc Márquez y Pecco Bagnaia se fueron al suelo.

Ilerdense e italiano chocaron en la curva 5 después de que el octocampeón se fuera largo y, a pesar de las quejas de ambos bandos, se consideró un lance de carrera.

Según Bagnaia, ese choque le costó el Mundial, ya que hubiera sumado diez puntos y su diferencia final con respecto a Jorge Martín fue de once.

Pues bien, ahora, a un mes de que arranque el Mundial, el documental de MotoGP 'There Can Be Only One' ha desvelado la conversación que ambos tuvieron aquel día.

"En ese punto sabes que si abres el acelerador, llegará el contacto; y el que va por fuera se cae", arrancó Marc.

"Depende de cómo reaccione el piloto que va por fuera. Quizá, en tu cabeza, lo habrías hecho así", replicó Pecco, aunque el de Cervera no se contentó con ello: "Ahora miraremos los datos".

"Cuando te vas largo, sabes perfectamente que hay un piloto por dentro. Tú lo sabes", expuso el piloto de Ducati.

"Entonces, es culpa mía. No cerré la trazada", respondió su ahora compañero en el equipo de Borgo Paniale, mientras Bagnaia negaba señalando que no quería decir eso.

"Ese es el problema. No es culpa tuya ni mía, pero los dos nos hemos caído. Para mí era difícil evitarlo. No te preocupes, no haré un espectáculo de esto", zanjó el bicampeón de MotoGP. Afortunadamente, para el bien presente, la discusión quedó ahí.