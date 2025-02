La reflexión de Marc Márquez: su relación con Bagnaia, ¿como la de Senna y Prost?

"No podemos acabar como Prost y Senna"

Con Alain Prost dominando el Mundial de Fórmula 1, el 'Profesor' pidió a los de Woking el fichaje de un Ayrton Senna que aterrizó en McLaren con puño de hierro y se alzó con el título en su primera temporada.

Ya en la segunda, con un enrarecido ambiente en el box, el francés se llevó la corona antes de fichar por Ferrari y protagonizar varios choques en pista con el brasileño.

La de Prost y Senna es una de las grandes rivalidades de la historia del deporte y la Fórmula 1 y muchos la ven equiparable a la que pueden tener Marc Márquez y Pecco Bagnaia en Ducati.

Sobre este aspecto le han preguntado al ilerdense en una entrevista en 'DAZN', y tiene claro qué papel quiere tomar.

"Me gusta más Senna. Vi el documental y me ha molado su carácter. Conocía la historia, pero no sabía tanto", ha explicado.

Eso sí, no quiere llegar al punto al que llegaron galo y brasileño: "No podemos acabar como Prost y Senna, tenemos que acabar bien".

"La rivalidad también hace crecer el nivel dentro del box, se vio con Prost y Senna. Comparaciones a partes, somos Pecco y yo, yo y Pecco, y tenemos que dar el 100%. Hemos trabajado conjuntamente en la pretemporada, pero a partir de la primera carrera cada uno dará su 100%", ha zanjado un Marc Márquez que, por el momento, está venciendo a Bagnaia con la GP24.