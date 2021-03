En el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, Valentino Rossi ha hablado de la falta de mujeres pilotos en el mundo del motociclismo, y en concreto en el mundial de MotoGP.

El de Petronas, uno de los pilotos más laureados de la historia, tiene claro que "hay que hacer algo" para que más mujeres se unan al motociclismo. "Uno de los mayores problemas del paddock de MotoGP es que no hay muchas mujeres. Necesitamos más", afirma el italiano.

"Las carreras de motos son un deporte de hombres. En el pasado hubo muchas mejores pilotos, con algunos buenos resultados, pero necesitamos más mujeres en el paddock. Sería mejor para todos", afirma rotundo Valentino.

Asegura que "no es fácil" conseguir que se incremente ese número de mujeres, pero aporta una idea fundamental: "No es fácil. Hay muchos jóvenes pilotos que tienen problema para llegar porque no tienen dinero, etc. Quizás alguien podría hacer algo u organizar un movimiento para ayudar a las mujeres piloto, como una academia para mujeres. Eso puede ser una buena idea".

Rossi podría estar al frente de su última temporada en MotoGP y en el motociclismo. A sus 42 años, y con nueve mundiales a sus espaldas, está considerado sin ninguna duda como uno de los grandes de la historia.

Mujeres en el motociclismo

La española Ana Carrasco, que fue campeona de Supersport 300 en el año 2018, y María Herrera son dos de las mejores pilotos de motociclismo del momento.

Pero el mundo de las motos quiere que esto se convierta en una constante. Para ello Valentino Rossi ya ha aportado una primera idea, una idea que ahora necesita de confirmación.