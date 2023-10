Malasia, Qatar y Valencia: restan solo tres citas del calendario de motociclismo y está todo por decidir.

En la categoría reina, MotoGP, Jorge Martín se encuentra a solo 13 puntos de Pecco Bagnaia, líder en la general.

Por su parte, en Moto2, Pedro Acosta lidera con una amplia ventaja de 62,5 puntos sobre Tony Arbolino.

Analizando quién se puede alzar con la corona en cada categoría, Marc Márquez ha apostado por los dos pilotos españoles.

Como es evidente, ve más cercano el título del murciano: "Es una lástima que Acosta no haya ganado el título aquí porque ya te vas a España y entonces lo celebras como Dios manda".

"De todos modos, ganará, si no pasa nada del otro mundo. Toquemos madera. Ganará en Malasia y llegará más tarde a España, pero al final llegas con el título, que es lo importante", ha añadido en declaraciones recogidas por 'As'.

Paralelamente, en la categoría reina, el octocampeón mantiene su pronóstico con el de San Sebastián de los Reyes.

"En MotoGP sigo apostando por Martín, ya lo he dicho. Es el más rápido y eso que en Tailandia ha ganado no siendo el más rápido. No era el más rápido el fin de semana y aún así ha conseguido la pole y ganar las dos carreras, así que sigo apostando por él. Con el neumático blando, quizá Martín sí que era el más rápido, pero con el duro lo era Bagnaia, con bastante diferencia", ha zanjado.