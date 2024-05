Antes del Gran Premio de Jerez, Marc Márquez aseguró que no podía hablar de ganar carreras sin haber subido antes al podio.

Dicho y hecho, unas horas después se llevó la pole y la segunda posición en la carrera del domingo tras demostrar en una intensísima batalla con Bagnaia que está perfectamente adaptado a la Ducati, aunque no sea la GP24 del italiano.

Tras la caída de Martín y ese segundo puesto del de Cervera, Marc se quedó sexto en la clasificación a 32 puntos del de Pramac.

En este punto, tras cuatro carreras, era turno de preguntarle a Marc: ¿Es viable pensar en ganar el Mundial?

En declaraciones a 'Motorsport', Márquez ha sido tajante: "Para mí es demasiado pronto".

"No es como 'no, no quiero el campeonato'. Pero es demasiado pronto para pensar en el campeonato porque sé, y ya lo entiendo, que habrá pistas en las que lucharé mucho", ha explicado.

"Pero veamos. Aún así, por el momento tenemos que seguir adelante, con esta moto siento que algunos de mis puntos fuertes de mi estilo de conducción son un poco más débiles, pero uno de los puntos débiles es un poco más fuerte", ha añadido.