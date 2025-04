La pregunta más complicada para Alex Márquez: ¿Ser campeón del mundo o que su hermano Marc vuelva a ganar?

La pelea entre Marc Márquez y Álex Márquez está siendo más que atractiva. La velocidad de las Ducati es más que evidente aunque el hermano menor de los Márquez parece haber encontrado la fórmula para luchar hasta el final por el mundial. Sin embargo, el español sabe que este objetivo es más que complicado.

En una conversación con 'El Larguero', Álex recalcó la satisfacción que supone estar al frente de la clasificación, aunque reconoce que tanto él como el equipo deben pensar en el día a día: "Contento, muy contento. Volvemos a casa muy felices. Cuando vienes de una buena racha siempre miras a la siguiente, pero toca continuar así".

En el Gran Premio de Las Américas, la lluvia fue un factor determinante para el devenir de la carrera. Marc tuvo que abandonar tras sufrir una caída y Pecco Bagnaia pudo acabar primero tras un inicio dubitativo. Este infortunio ayudó a Alex a recortar la ventaja con su hermano, a quien solo le distancia un punto de diferencia.

Respecto a su sintonía con su hermano, el de Cervera bromeó sobre lo sucedido en Austin: "No sé si me dejará entrar en casa, a ver si funciona la llave". Ser persistente y mantener una regularidad le ha ayudado a ser momentáneamente el líder de la parrilla: "No cambiaría este liderato por una victoria. Estamos haciendo las cosas bien".

Mismas herramientas

A pesar de no contar con la misma moto, Álex ha recalcado que la diferencia entre él y su hermano no es amplia: "Hemos tenido la suerte de que la distancia entre nosotros es pequeña". El título es un sueño que ambos comparten desde pequeños: "Me haría mucha ilusión, pero también estaría muy contento si Marc volviera a ganar otra vez".